Antarctique : la vulnérabilité plus forte que prévue du “glacier de l’apocalypse”

Si le glacier de l'Antarctique de l'Ouest venait à fondre, il pourrait faire monter le niveau de la mer de 60 centimètres à lui seul.

Tl;dr Le glacier Thwaites, surnommé “glacier de l’apocalypse”, inquiète les scientifiques.

La fonte totale du Thwaites pourrait élever le niveau de la mer de 60 cm.

Une nouvelle fragilité a été découverte : de l’eau de mer s’infiltre sous le glacier.

Les scientifiques craignent que cette découverte accélère la fonte et la hausse des mers.

Le “Glacier de l’Apocalypse” : préoccupante découverte

Les alarmes s’élèvent parmi la communauté scientifique à propos du glacier Thwaites, également connu sous le surnom de “glacier de l’apocalypse”. Situé en Antarctique ouest et découvert en 1940, il est devenu source d’inquiétude au cours des dernières décennies. Sa fonte pourrait notamment avoir des conséquences catastrophiques, comme élever le niveau de la mer de près de 60 centimètres.

Un danger invisible depuis peu décelé

Jusqu’à présent, la crainte principale était que le Thwaites, le plus vaste glacier du monde, contribuait déjà à l’élévation du niveau de la mer par sa fonte. Cependant, la publication récente d’une étude dans le journal de l’Académie des sciences américaine (PNAS) a mis en lumière une nouvelle fragilité. De l’eau de mer s’infiltre sous la glace à plusieurs kilomètres de profondeur, bien plus que ce que les scientifiques imaginaient.

Des conséquences potentiellement dévastatrices

Cette découverte a de quoi inquiéter : les effets conjugués du sel et d’une eau plus chaude pourraient accélérer la fonte de ce glacier. Des courants d’eau de mer se sont en effet frayés un chemin sur plus de six kilomètres sous le glacier. C’est une découverte qui devrait modifier – et accélérer – les modèles prédictifs de la hausse du niveau des mers.

Une terminologie alarmante

L’expression “glacier de l’apocalypse”, popularisée par la revue américaine Rolling Stone en 2017, a de quoi susciter de l’angoisse. Toutefois, les scientifiques rappellent que la menace concerne aussi d’innombrables autres glaciers dans la région et dans le monde. Le cas du Thwaites, malgré sa gravité, ne représente donc que la partie émergée de l’iceberg.