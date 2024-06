Annulation du Greenland Festival suite aux désistements massifs d’artistes

L'important festival musical des Pyrénées-Orientales est annulé suite aux désistements en cascade d'artistes comme Ninho, Superbus, Zaho de Sagazan, Trinix et Hoshi, tous survenus en moins d'une journée.

Tl;dr Plusieurs artistes annulent leur participation au festival.

Le festival est finalement annulé à cause de ces défections.

Les artistes et organisateurs pointent du doigt un non-respect des obligations contractuelles.

La question du remboursement des billets reste en suspens.

Une cascade de défections entraîne l’annulation d’un festival

Les Pyrénées-Orientales auraient dû être le théâtre d’un festival palpitant, mais une série d’annulations auprès des artistes a finalement conduit à l’annulation de l’événement. Ninho, Superbus, Zaho de Sagazan, Trinix et Hoshi ont tour à tour fait part de leur impossibilité de participer au festival Greenland, organisé près du plan d’eau Sant-Marti de Palau-del-Vidre.

Des obligations contractuelles non respectées ?

Décibels Productions, la maison de production de Ninho et Superbus, a été la première à mettre le doigt sur les failles du festival. Elle a déclaré ne pas vouloir « prendre le risque de les laisser jouer, alors que les organisateurs de cet événement ne respectent pas leurs obligations contractuelles depuis des mois ».

Elle a même fait état de « nombreuses tentatives de discussions » non fructueuses pour trouver une solution acceptable.

La déception des artistes

L’annulation a suscité un sentiment de frustration parmi les artistes. Hoshi, par exemple, a exprimé sa déception auprès de sa communauté Instagram: « Franchement, les agissements du programmateur sont honteux pour le public et les artistes. On s’est fait arnaquer ».

Tandis que les organisateurs du festival ont promis d’élucider les raisons de ce fiasco dans une future conférence de presse.

La question du remboursement des billets en suspens

L’annulation suscite également des interrogations concernant le remboursement intégral des billets achetés par les spectateurs. Les organisateurs ont promis de communiquer les détails de ce processus dans les plus brefs délais par mail et via leurs réseaux sociaux.