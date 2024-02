Crêpes gourmandes : Lidl lance sa sélection spéciale Chandeleur

Lidl dévoile une gamme de produits incontournables pour célébrer la Chandeleur comme il se doit. En effet, depuis plusieurs années, l’enseigne allemande fait un carton auprès de ses clients avec des offres variées et attractives. Récemment, Lidl a ravi les passionnés de cuisine en proposant une poêle à seulement 37,99€, compatible avec tous les types de cuisson.

Il faut dire que Lidl met tout en œuvre pour satisfaire ses millions de consommateurs, notamment en termes de pouvoir d’achat. Michel Biero, président de Lidl France, a d’ailleurs souligné sur RMC radio qu’il fallait redonner du pouvoir d’achat aux Français face à l’inflation galopante dans le pays.

Une sélection gourmande et abordable pour la Chandeleur #

Pour cette Chandeleur, Lidl voit grand et innovant. Connaissant l’amour des Français pour les crêpes, l’enseigne offre une sélection de produits permettant de préparer des crêpes savoureuses sans se ruiner. Ainsi, Lidl propose par exemple un paquet de dix crêpes bretonnes pour seulement 2,39€, incluant en bonus quatre crêpes supplémentaires.

Sachant que la Chandeleur ne saurait être complète sans garnitures pour les crêpes, Lidl a également pensé à proposer une gamme de confitures variées en promotion. Parmi elles, on peut trouver une délicieuse confiture de cassis fabriquée en France, au prix attractif de 1,89€.

Avec Lidl, la Chandeleur s’annonce savoureuse #

L’enseigne allemande souhaite se différencier de ses concurrents par des offres alléchantes et originales lors de la Chandeleur. Ainsi, avec une sélection de produits adaptés et abordables, Lidl offre de quoi ravir les papilles des Français désireux de passer un moment convivial autour des crêpes.

Une présence active sur les réseaux sociaux pour informer les clients #

Pour mettre en avant ses promotions spéciales Chandeleur, Lidl utilise les réseaux sociaux afin de toucher un maximum de personnes, notamment via des publications sur Instagram. Cela permet non seulement aux consommateurs de découvrir les offres en cours, mais aussi d’échanger leurs avis et expériences sur les produits.

Cette stratégie digitale est essentielle pour l’enseigne qui ambitionne de toujours se rapprocher davantage de ses clients et de mieux répondre à leurs besoins.

Le succès de Lidl ne faiblit pas en France #

Même si certains pourraient penser que le succès de Lidl pourrait atteindre un plafond, force est de constater que la chaîne de supermarchés continue de séduire un grand nombre de consommateurs en France. En misant sur des promotions régulières et des produits de qualité à bas prix, Lidl semble avoir trouvé la formule gagnante pour attirer toujours plus de clients.

De nouvelles perspectives d’évolution pour Lidl #

Très populaire dans l’Hexagone, Lidl n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. L’enseigne compte bien continuer de se développer et d’enchaîner les succès avec des offres inédites et inventives. Et il est certain que cette sélection spéciale Chandeleur ne dérogera pas à la règle, permettant aux Français de célébrer ce moment festif à petit prix, tout en se régalant de crêpes.