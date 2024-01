Un équilibre parfait entre protéines et sucre modéré #

Manger des œufs au petit-déjeuner est une excellente idée selon le Dr Jimmy Mohamed.

Les protéines indispensables à notre organisme #

Il est essentiel d’intégrer une source de protéines dans notre petit-déjeuner, car elle fournit l’énergie nécessaire tout en nous rassasiant jusqu’à notre prochain repas. Les œufs se démarquent comme source presque parfaite de protéines, offrant à la fois des protéines dans les blancs et des antioxydants, des vitamines telles que A, B, D et E, ainsi que des oligoéléments et des minéraux dans les jaunes.

Comment consommer ses œufs : choisir la qualité avant tout #

Vous pouvez savourer vos œufs selon vos préférences, qu’ils soient bouillis, brouillés ou en omelette. Pour ceux qui ne sont pas amateurs d’œufs, les protéines se trouvent également dans le poulet ou le jambon blanc. Les œufs offrent de nombreux avantages et sont considérés comme un produit bon et abordable fournissant tout ce dont notre corps a besoin… à condition de les choisir avec soin et de bien vérifier leur origine en dépensant quelques centimes supplémentaires chez le marchand de produits laitiers ou encore auprès d’un agriculteur local. En effet, il est plus facile de trouver des œufs de qualité en milieu rural, où l’on a souvent le plaisir de vivre près d’une ferme.

Les emballages recyclables #

De plus en plus de producteurs se tournent vers des emballages recyclables avec des inscriptions à base d’encre végétale et des photos des éleveurs certifiant que leurs poules sont nourries à 100% de légumes, minéraux et vitamines. Les œufs offrent des protéines de haute qualité ainsi que des acides aminés essentiels pour la croissance et l’entretien de notre corps ; des vitamines A,D,E,K,B ; des minéraux ; enfin ils conviennent… La couleur de leurs coquilles dépend de la race de la poule ; les œufs blancs et bruns ont la même valeur nutritionnelle.

La question du cholestérol dans les jaunes d’œufs #

Le jaune d’œuf est souvent accusé d’être responsable de problèmes liés au cholestérol. Il est vrai qu’il contient du cholestérol, mais il est également tout aussi indéniable qu’il est essentiel à la vie. Ainsi, pour les personnes souffrant d’hypercholestérolémie, il est recommandé de consommer des œufs, mais pas plus de deux par semaine.

Les œufs : une excellente source de vitamine D #

Les œufs sont également une excellente source de vitamine D, un allié contre la fatigue et la dépression, clé de la force de notre squelette et nécessaire pour la minéralisation des os et des dents. Selon une étude menée en mai 2020 par des chercheurs finlandais et espagnols, cette vitamine joue un rôle majeur dans l’absorption et la fixation du calcium sur les os et contribue également à prévenir les cancers du sein et de la prostate.

Consommer des céréales sucrées ou des tartines au chocolat ? Attention aux pics de sucre ! #

Dr Jimmy Mohamed souligne que consommer des céréales sucrées ou des tartinades provoque un pic de sucre qui entraîne une production d’insuline abaissant les niveaux de sucre dans le sang. Pour contrer cela, le médecin le plus connu à la télévision recommande une source de protéines, les œufs étant un choix idéal. Ce produit presque parfait offre des protéines dans les blancs d’œuf, des antioxydants, des vitamines, des oligoéléments et des minéraux dans le jaune, sans augmenter… contrairement à certaines croyances.

Autres sources de protéines #

Pour ceux qui ne supportent pas les œufs, le poulet ou le jambon blanc ainsi que les pois chiches pour les végétariens sont d’autres sources de protéines. Dr Mohamed insiste également sur le fait que les légumineuses, telles que celles couramment consommées dans les pays d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, sont également riches en protéines.

En somme, pour bien commencer votre journée et suivre les conseils du Dr Jimmy Mohamed, n’hésitez pas à intégrer des œufs ou d’autres sources de protéines dans votre petit-déjeuner. Les bénéfices pour votre santé et votre énergie seront immédiats.