Astuce de grand-père pour le chauffage : ajoutez 1 degré à la température

Le chauffage est l’un des éléments indispensables pendant les périodes hivernales. Il existe pourtant des astuces simples, économiques et efficaces pour améliorer le confort thermique dans votre logement sans augmenter votre facture énergétique. Voyons quelques-unes de ces astuces.

Chauffage : les tapis au sol pour une meilleure isolation #

L’une des astuces consiste à placer des tapis sur votre sol. Ils permettent d’isoler du froid et donc d’obtenir un gain de chaleur. Les tapis sont particulièrement utiles sur les surfaces carrelées ou en parquet qui ont tendance à être beaucoup plus froides que celles recouvertes de moquette. Ainsi, vous réduisez les pertes de chaleur et vous profitez d’un meilleur confort.

Optez pour des tapis thermorésistants #

Il existe désormais des tapis spécialement conçus pour offrir une meilleure isolation thermique. Ces derniers peuvent être placés dans différentes pièces de la maison disposant d’un sol froid pour procurer une chaleur douce et homogène.

Consommez des boissons chaudes pour réchauffer votre corps #

Le fait de consommer régulièrement des boissons chaudes favorise la production de chaleur par notre corps. Le thé, la tisane, le café et le chocolat chaud sont des exemples de boissons qui peuvent contribuer à augmenter légèrement notre température corporelle. Ainsi, vous pouvez consommer ces boissons pour augmenter votre confort thermique, même si cette méthode n’a qu’un effet secondaire sur l’ensemble de la température de votre logement.

Réguler les radiateurs et le thermostat pour une chaleur optimale #

Pour tirer le meilleur parti de votre chauffage et ainsi améliorer la température de votre foyer, il est primordial de bien réguler vos radiateurs et votre thermostat. En premier lieu, pensez à vérifier que vos radiateurs fonctionnent correctement et sont bien purgés. Cela évite la formation d’air qui peut entrainer des pertes de chaleur.

Où placer le thermostat ? #

Le positionnement du thermostat est également important pour assurer une bonne diffusion de la chaleur. Pour garantir un bon réglage de la température, placez le thermostat dans une pièce où vous vivez habituellement, loin des sources de froid ou de chaleur.

Quelle température doit-on viser ? #

Il est conseillé de s’en tenir à une température moyenne d’environ 19°C dans les pièces de vie et 17°C pour les chambres à coucher. Ce paramètre permet en principe de maintenir un équilibre optimal entre confort et économies d’énergie.

Exploiter les techniques ancestrales de grand-père pour se chauffer #

Certaines techniques ont traversé les générations et sont restées efficaces pour mieux se chauffer en hiver. Parmi celles-ci, on peut citer :

Se couvrir chaudement #

N’hésitez pas à opter pour des vêtements davantage adaptés à la température ambiante. Privilégiez les matières isolantes et chaudes telles que la laine, le coton ou encore le cachemire.

Chauffage : aérer pour renouveler l’air ambiant #

Même en hiver, il est important d’aérer régulièrement votre logement pour renouveler l’air, éliminer l’humidité et vous assurer une bonne qualité d’air. Il est recommandé de procéder à une aération d’environ 10 à 15 minutes par jour.

Miser sur un système de chauffage économique et efficace #

Ces astuces améliorent la température de votre maison d’un degré sans consommer plus d’énergie.

Considérez également les systèmes de chauffage modernes comme les PAC air/eau pour économie et écologie.

Chauffage : pourquoi choisir une pac air/eau ? #

Les pompes à chaleur air/eau offrent des avantages en économie d’énergie, respect de l’environnement et performance.

Elles utilisent l’énergie extérieure pour chauffer et limiter les émissions de CO2.

Ces conseils simples améliorent le confort thermique sans impact majeur sur les dépenses énergétiques.

Le choix d’un système de chauffage performant est essentiel pour le confort hivernal optimal.