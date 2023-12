Recette facile et rapide de crème brûlée : une fin de repas élégante et gourmande

Qui n'aime pas la crème brûlée ? Ce dessert élégant et gourmand est l'idéal pour impressionner vos invités en fin de repas.

Découvrez une recette facile et rapide pour réaliser ce délice à la maison.

Ingrédients nécessaires pour une crème brûlée réussie #

Pour préparer cette succulente crème brûlée, il vous faudra :

500 ml de lait entier;

250 ml de crème liquide;

100 g de sucre en poudre;

5 jaunes d’œufs;

1 gousse de vanille;

Du sucre roux pour caraméliser le dessus.

Les étapes clés de la recette #

Étape 1 : Préchauffez votre four à 150°C #

Mettez votre four en marche pour qu’il atteigne la température nécessaire pendant que vous préparez la crème brûlée.

Étape 2 : Chauffez le lait, la crème et les grains de vanille #

Fendez la gousse de vanille en deux dans sa longueur avec un couteau. Grattez les grains et mélangez-les au lait. Ajoutez ensuite la crème dans une casserole et portez le tout à ébullition.

Étape 3 : Fouettez les jaunes d’œufs et le sucre #

Dans un récipient, fouettez doucement les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre jusqu’à obtenir un mélange homogène. Évitez de faire mousser le mélange pour ne pas incorporer trop d’air.

Étape 4 : Mélangez le lait-crème-vanille avec les œufs-sucre #

Versez le mélange chaud de lait-crème-vanille sur les jaunes d’œufs fouettés avec le sucre. Remuez délicatement pour obtenir une texture lisse et homogène. Passez la préparation au chinois pour retirer les impuretés.

Étape 5 : Versez la préparation dans des ramequins #

Répartissez votre préparation dans des ramequins individuels. Utilisez un pinceau pour badigeonner le fond avec du caramel avant de verser la crème, si vous souhaitez ajouter une touche gourmande supplémentaire.

Étape 6 : Cuisson au bain-marie #

Pour cuire vos crèmes brûlées, placez les ramequins dans un grand plat. Versez de l’eau chaude dans ce dernier pour qu’elle atteigne la moitié de la hauteur des ramequins. Enfournez le tout à 150°C pendant environ 40 minutes.

Étape 7 : Vérifiez la cuisson #

Vérifiez que vos crèmes brûlées sont bien cuites en les secouant légèrement. Le centre doit être encore un peu tremblotant, mais pas liquide. Sortez-les du four et laissez-les refroidir avant de les réserver au réfrigérateur pour au moins deux heures.

La touche finale : la caramélisation #

Une fois vos crèmes brûlées bien froides, saupoudrez-les d’une fine couche de sucre roux. Pour caraméliser le dessus, vous pouvez utiliser un chalumeau de cuisine ou passer les ramequins sous le gril du four à haut température pendant quelques minutes, jusqu’à ce que le sucre se transforme en une croûte dorée et craquante.

Astuces et conseils pour réussir votre crème brûlée #

Voici quelques trucs pour préparer une crème brûlée parfaite :

Pour un goût encore plus intense, infusez la vanille dans le lait-crème tiède pendant 30 minutes avant de le chauffer;

Utilisez un thermomètre de cuisson pour contrôler la bonne température de la crème lors de la cuisson au bain-marie;

Privilégiez des ramequins en céramique ou en porcelaine de qualité alimentaire, pour une cuisson homogène.

Variations gourmandes autour de la crème brûlée #

Donnez libre cours à votre créativité et ajoutez votre touche personnelle avec :

Du zeste d’orange râpé pour une note fruitée;

Un trait de liqueur de café pour une version « Crème brûlée espresso »;

De la fève tonka finement râpée pour un parfum subtil et original;

Des pépites de chocolat pour les amateurs de gourmandise.

Régalez-vous et surprenez vos convives avec cette recette facile et rapide de crème brûlée. N’hésitez pas à partager vos astuces et variantes dans les commentaires.