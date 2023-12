Recette facile et rapide de risotto aux champignons : onctuosité et saveurs d’automne

Ce plat italien riche en saveurs vous réchauffera le cœur.

Les Ingrédients pour un Risotto Aux Champignons Savoureux #

Préparer un bon risotto aux champignons demande des ingrédients de qualité. Vous aurez besoin de :

Riz Arborio ou Carnaroli (300g)

Champignons de Paris (250g)

Bouillon de légumes (750ml)

Oignon (1)

Ail (1 gousse)

Vin blanc sec (150ml)

Fromage parmesan râpé (50g)

Beurre (25g)

Huile d’olive

Sel, poivre

Astuce pour les Champignons #

Choisissez des champignons bien frais. Évitez ceux qui sont trop humides ou collants. Nettoyez-les à l’aide d’une brosse douce. Ne les passez pas sous l’eau.

À lire Recette facile de pommes de terre rôties de Noël 2023 : croustillantes à souhait

La Préparation du Risotto aux Champignons, étape par étape #

Étape 1 : Préparation des ingrédients #

Commencez par émincer l’oignon et l’ail finement. Coupez ensuite les champignons en lamelles. Faites chauffer le bouillon de légumes dans une casserole.

Étape 2 : Cuisson des champignons #

Faites fondre la moitié du beurre dans une poêle. Ajoutez-y les champignons émincés. Laissez cuire environ 10 minutes à feu moyen, puis salez et poivrez. Réservez de côté dans un bol.

Étape 3 : Cuisson du riz #

Dans une grande casserole, faites chauffer un filet d’huile d’olive. Ajoutez l’oignon et l’ail émincé. Quand ils deviennent translucides, incorporez le riz. Mélangez bien pour que chaque grain soit enrobé d’huile. Laissez cuire pendant 1-2 minutes.

Étape 4 : Déglacer au vin blanc #

Ajoutez le vin blanc sec dans la casserole. Laissez-le s’évaporer en remuant constamment. Le riz absorbera alors les arômes du vin.

À lire Recette facile de verrines de saumon gravlax de Noël 2023 : une mise en bouche chic

Étape 5 : Cuisson du risotto aux champignons #

Verse un peu de bouillon chaud sur le riz et continuez de mélanger régulièrement. Attendre que le liquide soit quasiment absorbé avant d’ajouter à nouveau du bouillon. Renouvelez cette opération jusqu’à ce que le riz soit cuit (environ 18 minutes).

Étape 6 : Finalisation du risotto aux champignons #

Lorsque le riz est cuit, éteignez le feu. Ajoutez les champignons, le reste de beurre et le parmesan râpé. Mélangez bien pour obtenir une texture onctueuse. Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Quelques Variantes pour un Risotto aux Champignons Délicieux #

Variante 1 : Risotto Aux Champignons et Poulet #

Ajoutez des morceaux de filet de poulet coupés en cubes lors de la cuisson des champignons. Vous obtiendrez ainsi un risotto aux champignons plus consistant.

Variante 2 : Risotto Aux Champignons et Chorizo #

Pour une version relevée du risotto aux champignons, incorporez quelques rondelles de chorizo pendant la cuisson du riz. La saveur fumée du chorizo sublimera votre plat.

À lire Recette facile et rapide de quiche lorraine : un classique revisité pour tous

Variante 3 : Risotto Aux Champignons Forestiers #

Utilisez différents types de champignons comme les girolles, les cèpes ou les morilles. La variété des champignons apportera différentes saveurs à votre risotto d’automne.

Les Meilleurs Accords Mets et Vins pour Savourer un Risotto aux Champignons #

Le risotto aux champignons s’accorde parfaitement avec un verre de vin blanc sec. Choisissez un vin frais, minéral et aux arômes fruités :

Un Chardonnay de Bourgogne

Un Sauvignon Blanc de Loire

Un Riesling d’Alsace

Pour les amateurs de vin rouge, optez pour un cépage léger et peu tannique comme un Pinot Noir de Bourgogne.

Bon Appétit ! #

Dégustez votre délicieux risotto aux champignons facile et rapide avec une salade verte en accompagnement. Vous obtiendrez ainsi un repas complet, savoureux et réconfortant pour les jours d’automne. Alors, à vos fourneaux et régalez-vous !

À lire Recette facile et rapide de crème brûlée : une fin de repas élégante et gourmande