Alimentation : moins de sucre raffiné rend plus séduisant, selon une étude

Les chercheurs de l'Université de Montpellier ont découvert une relation entre la consommation régulière de sucre, notamment les glucides raffinés, et une diminution de l'attractivité faciale. Pensez-vous que votre consommation de sucre pourrait affecter votre apparence?

Tl;dr Le régime alimentaire actuel est dominé par les glucides raffinés.

Consommation excessive de glucides raffinés relie à des problèmes de santé.

Nouvelle étude lie glucides raffinés à l’attractivité physique.

Diversité des effets des glucides raffinés selon les sexes.

Les secrets d’un visage attractif : les glucides raffinés en cause ?

S’il est bien connu que notre alimentation a un impact direct sur notre santé, une nouvelle étude de l’Université de Montpellier, publiée dans la revue PlosOne, souligne un aspect souvent méconnu des effets de notre régime alimentaire. Selon cette recherche, la consommation de glucides raffinés pourrait affecter… notre attractivité physique.

Un régime riche en glucides raffinés : un impact sur notre santé… et notre attractivité

En effet, notre régime alimentaire a connu une recrudescence de la consommation de glucides raffinés ; des substances privées de leurs fibres et nutriments lors du processus de raffinage. Non seulement leur consommation excessive est liée à l’obésité, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires, mais elle pourrait également nous rendre moins attractifs.

“L’attractivité du visage, facteur important des interactions sociales, semble être influencée par la consommation immédiate et chronique de glucides raffinés chez les hommes et les femmes“, partagent les chercheurs.

Une perception différente de l’attractivité selon le sexe

La recherche met également en évidence des particularités en fonction du sexe. “Les hommes préféraient les femmes ayant une charge glycémique plus faible au petit-déjeuner et aux collations de l’après-midi, et les femmes préféraient les hommes ayant une charge glycémique plus élevée lors des collations de l’après-midi et un apport énergétique plus faible”, précise l’étude.

Pour parvenir à ces résultats, 104 sujets de différents sexes ont été suivis. Certains ont adopté un régime riche en glucides raffinés, d’autres une alimentation à faible indice glycémique. Régulièrement, leurs photos ont été prises et distribuées, et les sujets ont été invités à évaluer leur attirance mutuelle.

Au-delà de l’esthétique : les implications pour notre santé

Mais la question dépasse le simple aspect esthétique. Les habitudes alimentaires affectent profondément notre santé, et la consommation excessive de glucides raffinés est un problème majeur de santé publique. Les chercheurs conseillent donc de prêter attention à nos habitudes alimentaires, pour une meilleure santé… et peut-être aussi pour plus d’attractivité.