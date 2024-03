Alerte allergie : Rappel de lessive dans toute la France

Mercredi 13 mars, le site officiel de rappel-conso a annoncé un rappel de produit pour une lessive Persacvon susceptible de provoquer des allergies cutanées.

Tl;dr Produit concerné : lessive Persavon “Notes de Fleurs Blanches hypoallergénique”.

Problème : présence d’alcool benzylique non signalée sur l’étiquetage.

Lot concerné identifié par le numéro 031943 ou GTIN 3700593603905.

Si concerné, retourner le produit au point de vente pour remboursement.

Un rappel de produit majeur concernant un lot de lessive

La société Persavon a annoncé un rappel sur un lot spécifique de sa lessive “Notes de Fleurs Blanches hypoallergénique”. L’événement concerne de nombreux consommateurs car le produit a été commercialisé entre le 26 juillet 2023 et le 11 mars 2024. Les points de vente sont divers, allant des magasins Casino aux Leclerc, Intermarché et Super U.

La raison du rappel

Le lot en question peut être identifié par le numéro 031943 ou le code d’identification international (GTIN) 3700593603905. Ce rappel a été initié en raison d’un problème d’étiquetage. Le produit contient de l’alcool benzylique, une substance qui, à certaines concentrations, doit être clairement indiquée sur l’étiquette. C’est ce qu’a révélé Rappel Conso, une plateforme qui informe les consommateurs sur les produits potentiellement dangereux.

Notons cependant que l’alcool benzylique présente certains risques. Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l’alcool peut être nocif en cas d’inhalation ou d’ingestion. De plus, bien que son effet irritant soit modéré pour la peau, il peut provoquer des réactions allergiques cutanées et être sévère pour l’œil.

#RappelProduit LESSIVE Sensitive Notes de Fleurs Blanches hypoallergénique 30 Lavages – PERSAVON Risques : Blessures externes Motif : Présence d'alcool benzylique à une concentration qui nécessite son indication sur l'étiquetage.https://t.co/Y67XYxagCp pic.twitter.com/F7EMDZtvD1 — RappelConso (@RappelConso) March 13, 2024

Que faire si vous êtes concerné?

Dans ce contexte, les consommateurs qui ont acheté le produit en question sont fortement invités à ne pas l’utiliser. Le site gouvernemental précise qu’il peut être rapporté au point de vente où un remboursement sera proposé.

Le processus de rappel devrait se terminer le lundi 15 avril 2024. Toutefois, un numéro de téléphone, le 06.32.23.76.64, a été mis à disposition des clients en quête d’informations supplémentaires.

Nous invitons donc toutes les personnes concernées à prendre cette annonce au sérieux et à agir en conséquence pour préserver leur santé.