Airbus A321 XLR : l’avion long-courrier « léger » décroche son autorisation de voler

L'Airbus A321 XLR, concurrent direct du vétéran Boeing 757, est une véritable bête de somme monocouloir, prêt à transporter ses premiers voyageurs. Quelle sera sa destination inaugurale ?

TL;DR L’A321 XLR, avion long-courrier monocouloir, a reçu sa certification.

Airbus a conçu le XLR pour le segment dit “milieu de marché”.

L’A321 XLR connaît déjà un succès commercial avec plus de 500 commandes.

L’A321 XLR : Une nouvelle ère pour Airbus

Airbus est sur le point de changer la face du transport aérien mondial avec son dernier-né, l’A321 XLR. Celui-ci promet de transformer le concept des vols long-courriers. Ce nouvel avion a été certifié par le régulateur aérien européen, offrant ainsi un ticket pour son entrée en service.

Une nouvelle entrée dans le milieu du marché

Avec une portée de plus de 8 500 kilomètres, l’A321 XLR est capable de réaliser des vols de 11 heures, reliant des destinations aussi diverses que Reykjavik à Dubaï ou Londres au Cap, en offrant une option monocouloir aux liaisons long-courriers. Autrefois dévolue exclusivement aux avions gros-porteurs, cette révolution est due à la vision stratégique d’Airbus.

En effet, le constructeur a conçu l’A321 XLR pour se lancer sur le segment dit “milieu de marché”, qui est actuellement dominé par le Boeing 757, un avion qui n’a pas été produit depuis deux décennies.

Le succès préliminaire de l’A321 XLR

Avant même sa commercialisation, ce modèle a déjà rencontré un grand succès auprès des professionnels de l’industrie aérienne. Depuis le lancement du programme en 2019, Airbus a déjà récolté plus de 500 commandes.

Parmi ces commandes, on compte 70 exemplaires pour la compagnie indienne à bas coûts IndiGo, et 50 pour chacune des grandes compagnies américaines, American Airlines et United. La compagnie espagnole Iberia a annoncé qu’elle recevrait le premier appareil “d’ici la fin de l’été” et qu’elle l’exploiterait depuis Madrid vers Boston.

La certification de sécurité de l’A321 XLR

Le “certificat de type” délivré par l’agence européenne de sécurité aérienne (EASA) signifie que l’A321 XLR a répondu à toutes les “exigences de sécurité aéronautique” imposées par l’EASA. Concrètement, le certificat affirme que ce modèle est apte à transporter des passagers commerciaux, marquant ainsi une étape importante pour ce modèle d’Airbus.