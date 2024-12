Aides au logement : Découvrez le nouveau document requis pour l’obtenir

Un décret, publié le 16 novembre et effectif dès le lendemain, remplace tous les textes précédents. À partir de janvier 2025, les bénéficiaires de l'APL devront présenter un document spécifique pour obtenir cette aide. Quel impact cela aura-t-il sur les bénéficiaires?

Tl;dr Changement des conditions d’obtention des APL dès janvier 2025.

Présentation de nouveaux documents justificatifs nécessaire.

5,6 millions de bénéficiaires concernés par cette revalorisation.

Changement majeur pour les allocataires des APL

Selon un arrêté publié le 16 novembre dernier, dès janvier 2025, les bénéficiaires des Aides Personnalisées au Logement (APL) devront se conformer à une nouvelle règle. Un document justificatif supplémentaire sera requis pour bénéficier de cette allocation. Ce changement, qui concerne tant les nouvelles demandes que les allocataires existants, a pour objectif de remplacer les textes précédemment en vigueur, devenus obsolètes.

Qui sont les bénéficiaires concernés ?

Il s’agit de 5,6 millions de bénéficiaires, dont 2,6 millions pour les APL, 2,1 millions pour les Aides au Logement Social (ALS) et 900 000 pour les Aides au Logement Familial (ALF), selon rmc.bfmtv.com. Les conditions d’éligibilité à ces trois allocations ne permettant pas un cumul, les bénéficiaires devront choisir celle qui leur convient le mieux.

Quels sont les nouveaux documents exigés ?

Depuis le 17 novembre, pour percevoir les APL, il est nécessaire de fournir la photocopie de la carte d’identité ou du passeport, le montant du patrimoine, si la valeur dépasse 30 000 €, et le relevé d’identité bancaire.

L’attestation du bailleur justifiant l’affectation, la superficie et l’état du logement doit également être présentée. De plus, les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide et l’état des personnes vivant dans le logement devront être fournis.

Une revalorisation des aides au logement

Ce changement survient quelques semaines après la hausse du montant des aides au logement. En effet, le 1ᵉʳ octobre, ces allocations ont augmenté de 3,26% sur la base de la hausse de l’indice de référence des locations.