Agirc-Arrco Retraite complémentaire : Récupérez votre certificat fiscal en vous connectant à votre espace personnel

Les bénéficiaires de la retraite complémentaire Agirc-Arrco doivent se connecter à leur espace personnel avant la fin du mois pour une raison importante. L’organisme a mis à disposition un certificat fiscal nécessaire pour la déclaration des revenus, rappelant que les montants de la retraite sont transmis à l’administration fiscale.

Pourquoi se connecter avant la fin du mois ? #

Depuis le 1er février, l’Agirc-Arrco met à disposition de ses assurés un certificat fiscal relatif aux revenus de la retraite. Les caisses de retraite complémentaires, comme les régimes de base, transmettent à l’administration fiscale le montant de votre pension. Afin d’obtenir ce certificat fiscal et connaître les cotisations sociales applicables, les retraités doivent accéder à leur espace personnel Agirc-Arrco où toutes les informations nécessaires sont fournies. Si vous percevez une retraite complémentaire versée par cette organisation, vous devez impérativement vous connecter à votre compte en ligne avant la fin de février.

Qu’est-ce que le certificat fiscal ? #

Le certificat fiscal est un document qui indique le montant brut et imposable des sommes versées par vos caisses de retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Cela concerne également les prélèvements sociaux et autres contributions.

Comment se procurer le certificat fiscal ? #

Agirc-Arrco rappelle dans un article publié mi-janvier que les assurés ne recevront pas de certificat fiscal par courrier, mais qu’il sera accessible sur leur espace personnel. Ainsi, pour récupérer ce document, vous devez vous connecter à votre compte Agirc-Arrco en utilisant vos identifiants.

Pour rappel, les montants indiqués sur votre déclaration préremplie correspondent aux sommes brutes et imposables versées par vos caisses de retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Que faire en cas de problème de connexion ? #

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre espace personnel ou si vous avez perdu vos identifiants, nous vous conseillons de contacter directement l’Agirc-Arrco afin qu’ils puissent vous aider à résoudre votre problème.

Les autres services offerts par l’espace personnel Agirc-Arrco #

Au-delà du certificat fiscal, l’espace personnel Agirc-Arrco offre de nombreux services aux bénéficiaires de la retraite complémentaire. Parmi eux :

– La consultation du montant de la pension de retraite ;

– Les démarches pour signaler un changement d’adresse, de situation (mariage, divorce…) ou de compte bancaire ;

– Le téléchargement de documents administratifs tels que des attestations de paiement ou d’assurance maladie ;

– L’accès à des simulateurs pour estimer le montant futur de sa retraite.

N’hésitez donc pas à vous connecter régulièrement à votre espace personnel pour effectuer vos démarches et suivre l’évolution de votre situation en matière de retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Pour conclure, il est important de se connecter à son espace personnel avant la fin de février afin de récupérer le certificat fiscal 2023. Ce document est indispensable pour déclarer ses revenus et connaître les cotisations sociales applicables. Alors ne tardez pas et assurez-vous de rester informé des évolutions concernant votre retraite complémentaire Agirc-Arrco.