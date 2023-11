Lidl : fini la galère pour faire sécher votre linge avec cette nouvelle gamme performante à bas prix

Découvrez les nouveaux produits innovants de Lidl pour faciliter le séchage de votre linge #

Du porte-vêtements polyvalent aux porte-serviettes électrique en passant par le fil à linge extensible, Lidl s’engage à proposer des solutions pratiques, durables et économiques pour prendre soin de votre linge.

Un support à vêtements polyvalent pour un séchage efficace #

Le porte-vêtements comporte deux supports rotatifs pouvant accueillir jusqu’à 12 cintres, ainsi que trois étagères pliables pour les petits articles comme les chaussettes, les sous-vêtements ou le linge de maison.

Les tiges épaisses du support assurent une circulation optimale de l’air, élément essentiel pour un séchage efficace de vos vêtements.

Vous n’aurez plus besoin de chercher un endroit où suspendre votre linge, car ce support polyvalent est à la fois pratique et mobile.

Adieu la galère pour faire sécher votre linge avec cette nouvelle solution fonctionnelle et facile à déplacer #

Idéal pour ceux qui vivent dans de petits espaces ou qui souhaitent un système de séchage transportable, cette gamme performante de porte-vêtements vous facilitera la vie. Plus besoin de s’encombrer avec des étendoirs encombrants ou des fils à linge peu pratiques, Lidl simplifie vos tâches domestiques grâce à ses innovations techniques à bas prix.

Le porte-serviettes électrique SilverCrest pour des serviettes toujours douces et chaudes #

En sortant de la douche, rien de mieux que d’envelopper son corps dans une serviette chaude et moelleuse. Avec le porte-serviettes électrique SilverCrest, Lidl propose un moyen astucieux pour garder vos serviettes à la bonne température tout en les faisant sécher rapidement.

Abandonnez définitivement les serviettes humides et froides au profit d’une expérience bien plus confortable.

SilverCrest : un allié de choix pour votre quotidien #

Ce porte-serviettes performant est également économique et respectueux de l’environnement, puisqu’il consomme peu d’énergie et réduit le temps de séchage de vos textiles. Fini les soucis d’odeurs désagréables dues à une serviette restée trop longtemps humide : faites confiance à SilverCrest pour préserver le bien-être de votre peau et celui de vos proches.

L’étendoir extensible en acier Vileda : durable et facile à utiliser #

Pour ceux qui préfèrent le séchage en plein air, Lidl a pensé à tout. La durabilité de cet étendoir en acier signifie qu’il résistera aux conditions météorologiques et aux variations de température, ce qui en fait un choix fiable pour le séchage extérieur. À seulement 37,99 euros, cet étendoir extensible est un excellent investissement pour ceux qui souhaitent faire sécher leur linge à l’extérieur tout en économisant de l’énergie.

Ne sacrifiez pas qualité et efficacité malgré votre budget serré #

Grâce à Lidl, il est possible de profiter des meilleures innovations sans se ruiner. L’étendoir extensible en acier Vileda est une preuve supplémentaire que la marque s’efforce d’offrir des produits durables et fonctionnels à ses clients, même lorsque des contraintes budgétaires sont présentes. Profitez dès maintenant de cette nouvelle gamme performante à bas prix et constatez par vous-même les avantages du séchage du linge facile grâce à Lidl.