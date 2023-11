Pour le contrôle technique moto en 2025 : préparez-vous à un sonomètre et un contrôle de vitesse

Les régulations et la mise en place de ce nouvel examen sont désormais mieux cernées et un calendrier se dévoile progressivement. Le coup d’envoi est prévu pour le 15 avril 2024.

Mais dès 2025, des nouveautés feront leur apparition en termes de mesure sonore et de vitesse. Faisons le point sur ce qui attend les motards.

Analyse obligatoire pour les véhicules enregistrés avant 2017 #

La décision de mettre en place le contrôle technique moto a été prise par le gouvernement sous la pression d’une régulation européenne datant de 2014 ainsi que de plusieurs associations environnementales. À partir du 15 avril 2024, les véhicules immatriculés avant 2017 devront passer l’examen dans des centres agréés. Néanmoins, certaines mesures pourront être retardées jusqu’en 2025, faute de matériel adapté disponible.

Les contrôles sonores et de vitesse arrivent en 2025 #

Dès le 1er mars 2025, les centres de contrôle seront équipés pour effectuer des mesures sonores afin de vérifier le niveau de bruit émis par les véhicules. Le contrôle technique moto intégrera également un contrôle de vitesse pour les cyclomoteurs, à partir du 1er juin 2025.

Pour anticiper ces nouveautés, les centres auront jusqu’à mars 2025 pour s’équiper correctement et former leur personnel. Une formation obligatoire de 33 heures a été mise en place pour que les professionnels maîtrisent ces nouveaux contrôles. Si l’inspecteur ne se sent pas capable d’évaluer certains véhicules plus complexes, il peut demander au conducteur de l’aider lors de l’examen.

Calendrier des premiers contrôles techniques motos #

Les inspections débutant en avril 2024 concerneront principalement les motos immatriculées avant le 1er janvier 2017. Voici les principales dates à retenir pour les autres catégories :

Motos enregistrées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 : inspection en 2025

Motos enregistrées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : inspection en 2026

Motos enregistrées après le 1er janvier 2022 : inspection dans les six mois précédant la fin de la période de quatre ans suivant la date d’immatriculation

Questions et inquiétudes des internautes #

La mise en place du contrôle technique moto soulève certaines interrogations et craintes chez les internautes. Parmi les questions récurrentes, on retrouve notamment la préoccupation concernant le contrôle des motos électriques ou encore l’inquiétude liée à l’impossibilité pour certains motards de rester présents pendant l’examen. En effet, dans quelques cas spécifiques, l’accès à l’atelier est interdit et il est demandé aux conducteurs de confier leur véhicule au personnel.

Toutefois, d’autres usagers se montrent optimistes quant à la mise en place de ce contrôle technique et espèrent que cela permettra de réduire les nuisances sonores et de limiter les problèmes de pollution liés à certaines motos peu scrupuleuses.

Anticiper pour mieux se préparer #

Finalement, face à ces nouveautés annoncées pour 2025, les motards ont tout intérêt à s’y préparer dès maintenant. Entre un sonomètre pour vérifier le bruit émis par les machines et un contrôle de vitesse pour éviter les débriderages, le contrôle technique moto semble vouloir prendre en compte les préoccupations environnementales actuelles, pour un avenir plus vert dans le monde du deux-roues.