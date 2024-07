Accord historique entre mouvements palestiniens : vers un “gouvernement de réconciliation”

Cette semaine, Pékin a accueilli une rencontre entre quatorze organisations palestiniennes incluant le Hamas et le Fatah dans une nouvelle tentative pour renouer les liens, un mouvement que Israël a sévèrement critiqué. Que va-t-il se passer ensuite ?

M. Wang, porte-parole notoire, a récemment exprimé que l’événement d’importance capitale est la perspective de l’instauration d’un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale pour administrer Gaza dans l’ère post-guerre. Cette information a été révélée postérieurement à la signature à Pékin d’un pacte commun par diverses organisations palestiniennes.

Exprimant que la question de la réconciliation reste une affaire interne aux organisations palestiniennes, le chef de la diplomatie chinoise stipule que ce processus ne pourrait aboutir sans le soutien de la communauté internationale. En effet, la Chine manifeste sa “volonté de jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et la stabilité au Moyen-Orient”, ajoute-il.

This is absolutely huge!

On Tuesday, representatives of 🇵🇸14 Palestinian factions, including Fatah and Hamas, pledged to end their divisions and strengthen Palestinian unity by signing the Beijing Declaration.

The announcement was made after a three-day reconciliation dialogue… pic.twitter.com/1t4tHUYncC

