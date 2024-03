Aaron Taylor-Johnson pressenti pour incarner le prochain James Bond

D'après les médias britanniques, l'acteur de 33 ans, connu pour ses rôles dans Nowhere Boy et Kick-Ass, serait pressenti pour reprendre le rôle de l'espion britannique après Daniel Craig.

James Bond, l’espion britannique le plus célèbre du monde cinématographique, pourrait bien avoir un nouveau visage dans le futur. Le tabloïd anglais The Sun a dévoilé lundi que l’acteur Aaron Taylor-Johnson serait le prétendant favori pour reprendre le rôle clé.

Connu pour ses performances dans les films Nowhere Boy et Kick-Ass, l’acteur britannique aurait l’opportunité de succéder à Daniel Craig. Ce dernier a incarné le rôle mythique de l’espion durant quinze ans de sa carrière. Malgré les obstacles causés par des grèves à Hollywood, toujours selon The Sun, le tournage devrait démarrer cette année.

La sélection de l’acteur pour incarner le nouveau James Bond ne fut pas une mince affaire. Des noms tels que Cillian Murphy, lauréat d’un Oscar pour Oppenheimer, et Idris Elba, célèbre pour avoir joué dans la série Luther, étaient également en lice.

Pourtant, malgré une compétition féroce, Aaron Taylor-Johnson est resté, selon les dires, le grand favori.

The name's Taylor-Johnson, Aaron Taylor-Johnson.

The actor, famous for roles in film such as Kick-Ass and Avengers, is set to be the next #JamesBond, according to reports. https://t.co/I4zJ3KqPRb

📺 Sky 501 pic.twitter.com/vFKUOFfvBi

— Sky News (@SkyNews) March 19, 2024