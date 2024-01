Cette terrible habitude des automobilistes en hiver à bannir à tout prix, voici pourquoi

Dans cet article, nous vous expliquerons pourquoi faire usage du frein à main pendant la saison hivernale est une mauvaise idée et quelles solutions adopter pour prévenir ces problèmes.

L’impact du froid sur les mécanismes automobiles #

La batterie d’une voiture est un élément qui peut se décharger rapidement lorsqu’il fait très froid, car elle est sensible aux variations soudaines de température. Cela peut empêcher le démarrage du moteur et créer divers dysfonctionnements. Mais ce n’est pas le seul problème rencontré par les véhicules lors des périodes de gel. En effet, certains mécanismes peuvent geler et devenir inopérants si la voiture est stationnée dehors en hiver.

Les dommages causés par l’utilisation du frein à main dans le froid #

L’utilisation du frein à main par temps froid peut causer de graves dommages. Lorsque le conducteur active le frein à main, que ce soit en tirant sur un levier sur les modèles plus anciens ou en appuyant sur un bouton électronique sur les véhicules modernes, ce dernier exerce une force mécanique sur les roues arrière afin de les bloquer. Si les cables ou les systèmes de freinage sont atteints par le gel, ils peuvent se coincer et ne plus fonctionner correctement.

Alternatives au frein à main pour préserver votre véhicule en hiver #

Afin d’éviter l’utilisation du frein à main et ainsi réduire les risques de dommages dus au froid, il existe plusieurs alternatives.

Laisser le moteur tourner pour réchauffer la voiture #

Afin de prévenir les problèmes liés au froid, il est recommandé de laisser tourner le moteur de la voiture pendant quelques minutes avant de commencer à rouler. Cela permettra non seulement de réchauffer le moteur, mais aussi de dégeler les éventuels éléments gelés, y compris le système de frein à main. Toutefois, cette solution n’est pas toujours possible si vous êtes pressé ou si le moteur est déjà suffisamment chaud.

Utiliser un sèche-cheveux pour dégivrer le mécanisme de freinage #

Si vous devez absolument partir rapidement et que vous craignez que le frein à main soit gelé, une astuce consiste à utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l’air autour des roues arrière où agit le frein à main. De cette manière, vous pourrez dégeler les éléments gelés localisés près des roues afin de rétablir le bon fonctionnement du système de freinage.

Bloquer les roues avec une vitesse engagée #

Enfin, pour éviter d’utiliser le frein à main lorsque la voiture est garée dans une zone présentant un risque de collision avec un autre véhicule ou sur une pente, il suffit d’engager une vitesse : soit la première, soit la marche arrière. Cela permettra de bloquer les roues et d’empêcher le véhicule de bouger.

En résumé, l’utilisation du frein à main en hiver peut causer des problèmes dus au gel tels que la détérioration du mécanisme de freinage et des perturbations dans le fonctionnement du moteur. Pour éviter de tels désagréments, il est préférable de prendre quelques précautions telles que réchauffer le moteur avant de partir, dégivrer les composants gelés avec un sèche-cheveux ou encore engager une vitesse pour bloquer les roues. Ainsi, vous garantirez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres usagers de la route tout en préservant votre voiture des aléas climatiques.

