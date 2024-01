Radars : bientôt la fin des amendes pour excès de vitesse ? Ce nouveau dispositif révolutionnaire

À propos de l’auteur, Raphael Leroux

Raphaël est un rêveur éternel, toujours perdu dans ses pensées et imaginant des mondes lointains. Amoureux de la nature, il passe des heures à observer les étoiles ou à se perdre dans les forêts. Pour lui, chaque feuille et chaque étoile racontent une histoire. Raphaël est ce lien doux entre le terre-à-terre et l'extraordinaire.