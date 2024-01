Lidl lance une cheminée design et indispensable pour cet hiver à installer sans travaux

La marque, connue pour son catalogue parfois atypique, se lance dans la commercialisation d’un modèle de cheminée qui a tout pour séduire.

Une cheminée électrique accessible et facile à installer #

Nombreuses sont les personnes rêvant d’installer une cheminée chez elles mais ne pouvant pas passer à l’action pour des raisons diverses, comme le manque d’espace ou l’impossibilité de réaliser des travaux. Face à cette problématique, Lidl propose désormais une cheminée électrique issue du modèle Silver Crest, au design soigné et à un prix défiant toute concurrence.

Au lieu des 194,99€ habituellement demandés, Lidl met à disposition sa cheminée électrique à seulement 164,99€, offrant ainsi une réduction de 30€ sur ce produit attractif. Avec cette belle promotion, il n’a jamais été aussi simple de s’équiper d’une cheminée sans avoir à réaliser de travaux ou à investir une somme excessive.

Un équipement complet pour un confort inégalable #

La cheminée électrique de Lidl, outre son design moderne et élégant, présente plusieurs caractéristiques très intéressantes. En effet, elle possède un panneau de contrôle, une télécommande et un écran LED avec thermostat numérique. Ainsi, vous pouvez contrôler et ajuster à distance votre cheminée, en fonction de vos besoins et envies.

En plus d’offrir une solution de chauffage grâce à ses différentes puissances (jusqu’à 1950 W) disponibles, la cheminée électrique Silver Crest mise à disposition par Lidl permet également d’afficher l’effet visuel d’un feu de bois sans chauffer. Vous avez le choix entre cinq modes différents pour profiter simplement de cette ambiance chaleureuse sans augmenter votre consommation énergétique. De quoi créer une atmosphère conviviale et réconfortante lors de vos soirées hivernales.

Un atout déco pour votre intérieur #

Bien plus qu’un simple appareil de chauffage d’appoint, la cheminée électrique proposée par Lidl a été conçue pour s’intégrer parfaitement à votre décoration intérieure. Elle est facile à installer, ne nécessitant que quelques minutes pour être branchée sur le réseau électrique et commencer à fonctionner. Vous n’aurez ainsi pas besoin de percer ou de réaliser des travaux pour fixer cet élément décoratif qui deviendra rapidement un atout majeur de votre salon.

De plus, son design épuré et moderne apportera une touche d’élégance et de style à votre intérieur, tout en créant l’illusion d’une véritable cheminée traditionnelle. Les flammes artificielles sont si réalistes que vos invités pourraient bien être bluffés !

Une seconde cheminée pour encore plus de choix #

Toujours soucieux de répondre aux attentes de ses clients, Lidl a également mis en vente une autre cheminée électrique de la gamme Silver Crest. Dotée d’une puissance similaire (950 W / 1950 W) ainsi que d’une protection contre la surchauffe pour garantir une sécurité optimale, cette seconde option offre un câble d’alimentation de 180 cm.

Les consommateurs qui ont déjà fait l’acquisition de ces cheminées électriques proposées par Lidl n’hésitent pas à les recommander : « Parfait, je recommande. Ça fonctionne sans problème, le feu est très réaliste, je suis satisfait. »

En conclusion : une solution idéale pour se réchauffer cet hiver #

Pour profiter des longues soirées d’hiver devant un feu crépitant sans avoir besoin de réaliser de travaux ni d’investir dans l’achat et le stockage de bois, les cheminées électriques Silver Crest vendues par Lidl constituent la solution idéale. Grâce à leur design séduisant et leur praticité, sautez le pas et octroyez-vous ce plaisir simple mais ô combien agréable !