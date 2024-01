Lidl : ces appareils révolutionnaires vont vous faciliter le repassage et vous changer la vie

Zoom sur ces produits à ne pas manquer !

Le fer à repasser vertical Grundig en promotion chez Lidl #

Auparavant proposé à un tarif plus élevé, le fer à repasser vertical Grundig est désormais accessible à tous les budgets chez Lidl. Cet appareil permet d’éliminer facilement et sans problème les plis des vêtements et autres textiles grâce à son système de vapeur. Fini le temps passé à repasser les torchons ou les draps : avec cet outil pratique, vous viendrez à bout des plis en quelques minutes seulement ! Ce produit fonctionne connecté au réseau électrique grâce à son câble de 2,5 mètres de long et bénéficie d’une puissance maximale de 1600 W, l’aidant ainsi à chauffer très rapidement.

Ce fer à repasser peut être utilisé aussi bien verticalement qu’horizontalement, s’adaptant ainsi aux besoins spécifiques des différents types de vêtements.

L’Ufesa 800W, un fer à repasser vertical adaptable à tous les tissus #

Lidl propose également à petit prix son Ufesa 800W, un fer à repasser vertical discret, ergonomique et facile d’utilisation. Il permet non seulement d’éliminer les plis des vêtements et autres textiles, mais également de supprimer les mauvaises odeurs et de désinfecter les tissus. Le câble de connexion mesure 1,7 mètre de long.

Cet appareil est vendu avec deux brosses adaptées aux différentes matières : une pour les tissus épais et une autre pour les textiles délicats.

Un fer à repasser vertical pour un usage quotidien #

Lidl se distingue également par son fer à repasser vertical Philips, proposé à un tarif concurrentiel et chasseur de plis d’une capacité de 1000W. Cet outil se démarque notamment par sa capacité à éliminer les bactéries présentes dans les vêtements et autres pièces en tissu tout en prévenant les mauvaises odeurs. Il réduit ainsi les cycles de lavage nécessaires pour l’entretien de vos habits et habillements du quotidien.

Aussi, il faut noter que cet appareil fonctionne avec une tension minimale de 220V et dispose d’une puissance de 1000W. Son réservoir d’eau a une contenance de 100ml, ce qui en fait un allié ecologique pour entretenir vos vêtements. Enfin, ce produit Lidl garantit une utilisation sécurisée sur tous les types de tissus grâce à ses différents niveaux de température ajustables.

Pourquoi opter pour ces appareils innovants chez Lidl ? #

Outre leur prix attractif, ces fers à repasser offrent de multiples avantages pour faciliter votre quotidien :

Gain de temps : grâce à leur efficacité, ces appareils permettent de venir à bout des plis en un minimum de temps,

grâce à leur efficacité, ces appareils permettent de venir à bout des plis en un minimum de temps, Facilité d’utilisation : leur design ergonomique les rend confortables à manipuler et pratiques pour traiter différentes pièces de textile,

leur design ergonomique les rend confortables à manipuler et pratiques pour traiter différentes pièces de textile, Sécurité : la diversité des niveaux de température ajustable assure une utilisation sans risque sur tous types de tissus.

Pour conclure, Lidl a une fois encore fait preuve d’innovation en proposant ces appareils performants pour simplifier le quotidien. N’hésitez pas à profiter de ces promotions pour vous offrir l’un de ces fers à repasser qui révolutionnera votre manière de prendre soin de vos vêtements !