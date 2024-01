Lidl sort des cheminées électriques hyper design pour cet hiver que vous allez adorer

Cette entreprise reconnue pour ses produits de qualité et originaux, a décidé de satisfaire les attentes de sa clientèle en lançant une sélection de cheminées électriques qui ne manqueront pas de vous séduire.

La tendance des cheminées électriques pour une ambiance chaleureuse #

Avez-vous déjà rêvé d’intégrer une cheminée dans votre domicile mais vous trouvez que c’est trop compliqué ou cher ? Lidl a la solution pour vous avec ses nouvelles cheminées électriques, fonctionnelles et pratiques pour un prix imbattable. Grâce à cette nouvelle technologie innovante, il est possible d’apporter un peu de chaleur et d’ambiance à n’importe quel espace intérieur sans nécessiter de gros travaux de construction.

Le modèle Silver Crest, un choix judicieux pour un foyer cosy #

Parmi les modèles mis en avant par Lidl, on trouve la cheminée électrique Silver Crest, habituellement vendue au prix de 194,99€. Profitant d’une réduction exceptionnelle de 30€ durant les soldes, elle est désormais accessible pour seulement 164,99€. Cette version intéressante de la cheminée classique a tout pour plaire et peut être une option idéale si vous ne pouvez pas faire l’installation d’une cheminée traditionnelle à bois.

Équipé d’un panneau de contrôle, d’une télécommande et d’un écran LED avec thermostat numérique, le modèle Silver Crest est facile à installer et à utiliser. Il permet de choisir parmi cinq modes pour varier les effets de la flamme si vous n’avez pas besoin de chauffer votre maison. Ainsi, même sans émission de chaleur, il est possible de profiter de l’aspect visuel apaisant d’un feu dans la cheminée.

Des cheminées électriques pratiques qui ajoutent une touche d’élégance à votre intérieur #

L’avantage principal des cheminées électriques réside dans leur facilité d’installation. Contrairement aux autres systèmes de chauffage tel que les poêles à granulés, ces modèles proposés par Lidl se branchent simplement sur le réseau électrique pour donner immédiatement accès à leurs nombreuses fonctionnalités. De plus, elles ajoutent une touche de style et d’élégance à votre habitation, puisqu’elles peuvent s’accommoder facilement avec tous types de décoration intérieure.

Autre alternative Silver Crest pour encore plus de choix chez Lidl #

En complément du modèle de cheminée précédemment mentionné, Lidl propose également dans son catalogue un autre modèle de cheminée électrique Silver Crest, au design élégant et moderne. Dotée d’une puissance variant entre 950W et 1950W selon vos besoins, cette cheminée est équipée d’une protection contre la surchauffe pour toujours préserver votre sécurité.

Le câble d’alimentation mesure 180cm, offrant ainsi une grande flexibilité dans son installation selon l’agencement de votre pièce. Les clients Lidl qui ont déjà testé ce produit s’en disent très satisfaits : « Super, je recommande. Ça fonctionne sans problème, le feu a un aspect réaliste, je suis satisfait. »

Lidl répond à vos attentes en termes de confort et d’ambiance #

Grâce à cette nouvelle gamme de cheminées électriques proposée par Lidl, vous pourrez profiter des bienfaits d’un foyer chaleureux dans votre intérieur, sans les contraintes d’une installation traditionnelle. Disponibles à des prix abordables et avec des options séduisantes telles que le choix entre plusieurs modes de flammes, ces cheminées s’adaptent à tous les besoins et toutes les décorations. En choisissant une cheminée électrique Lidl, vous ferez un investissement malin pour améliorer le confort et l’esthétique de votre maison, pendant les mois les plus froids ou tout au long de l’année. N’attendez plus pour vous laisser tenter !