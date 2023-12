Tarte aux figues façon Lignac : une recette exquise à essayer

Ce dessert allie simplicité et saveurs pour le plus grand plaisir des papilles.

Pourquoi choisir la Tarte aux figues façon Lignac ? #

Premièrement, cette tarte sort de l’ordinaire avec ses belles figues juteuses et sucrées, sublimées par la touche Lignac – un gage de qualité. De plus, elle se distingue par son côté raffiné et élégant qui fera sensation lors d’un repas convivial ou d’une réception.

Avec ce dessert délicieux et fruité, vous êtes sûr de faire plaisir à tout le monde, que vos invités soient amateurs de figues ou non. La douceur naturelle des fruits est contrôlée et équilibrée pour une explosion gustative en bouche.

Un mariage réussi entre goût et présentation #

La présentation est également un point fort de cette recette Tarte aux figues façon Lignac. En effet, les superbes couleurs des figues combinées à la délicate texturation de la pâte font de cette tarte une véritable œuvre d’art culinaire.

Vous pouvez également ajouter une petite touche d’originalité en associant d’autres fruits tels que des fraises pour un douche nuancée au niveau visuel et gustatif. Cette magnifique association ne manquera pas de transporter vos convives vers un rêve gourmand.

La recette inratable de la Tarte aux figues façon Lignac ! #

Découvrons maintenant les secrets pour réaliser cette délicieuse Tarte aux figues façon Lignac à la maison ! Voici ce dont vous aurez besoin :

– Pâte sablée ou brisée prête à l’emploi (ou faite maison),

– Figues fraîches et mûres à point,

– Sucre en poudre,

– Oeufs,

– Crème liquide entière,

– Amandes en poudre

Étape 1 : Préparation de la pâte #

Commencez par étaler votre pâte (sablée ou brisée) sur un plan de travail fariné. Foncez ensuite un moule à tarte préalablement beurré, puis piquez le fond et les bords avec une fourchette. Réservez au frais pendant environ 30 minutes.

Étape 2 : Préparer les figues #

Lavez délicatement les figues sous un filet d’eau fraîche. Essuyez-les avec soin, puis coupez chaque fruit en quartiers fins. Disposez harmonieusement ces derniers sur la pâte précédemment préparée. Saupoudrez légèrement de sucre en poudre.

Étape 3 : Préparation de l’appareil à tarte #

Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre en poudre. Ajoutez ensuite la crème liquide et les amandes en poudre, tout en mélangeant bien pour obtenir une préparation homogène. Versez cet appareil sur les figues.

Étape 4 : Cuisson de la Tarte aux figues façon Lignac #

Préchauffez votre four à 180°C (350°F). Enfournez la tarte pendant environ 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que la surface soit dorée et l’intérieur bien pris. Vous pouvez tester la cuisson en insérant une lame fine au centre du dessert.

Au terme de la cuisson, laissez reposer puis démoulez délicatement votre Tarte aux figues façon Lignac. Servez-la tiède ou froide selon vos préférences, accompagnée d’une boule de glace vanille ou d’un nuage de chantilly pour un dessert encore plus gourmand !

Adaptez la recette à votre goût ! #

Bien sûr, libre à vous d’adapter cette recette en fonction de vos envies et de vos contraintes alimentaires. Essayez différentes pâtes : sablée, brisée ou même feuilletée, pour varier les plaisirs et les textures.

N’hésitez pas non plus à remplacer les amandes en poudre par de la noix de coco râpée ou des noisettes pour une savoureuse variante. Vous pouvez facilement personnaliser votre Tarte aux figues façon Lignac en y ajoutant quelques zestes de citron ou d’orange, des épices comme la cannelle, ou encore en agrémentant le dessus de la tarte d’un petit filet de miel.

A vous maintenant de créer votre propre version de cette recette exquise à essayer pour surprendre et ravir les papilles de vos convives !