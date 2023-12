Il n'est jamais agréable d'entrer dans une salle de bain malodorante. Pour remédier à ce problème, il est essentiel d'identifier les causes et d'éviter certaines erreurs courantes.

Découvrez notre article « Stop aux odeurs de salle de bain : les erreurs à éviter absolument » pour vous aider à retrouver une pièce fraîche et saine.

Première cause : l’humidité et la moisissure #

L’une des principales causes des odeurs désagréables dans la salle de bain est l’humidité. De fait, l’eau accumulée favorise la prolifération de moisissures et de bactéries qui dégagent des odeurs nauséabondes. Pour éviter cela, il est primordial de bien aérer cette pièce souvent humide.

Les erreurs à éviter : trop chauffer sa salle de bain, ne pas aérer assez souvent. Si possible, ouvrez la fenêtre pendant votre douche pour évacuer l’humidité immédiatement. N’oubliez pas d’installer un extracteur d’air si nécessaire.

Un entretien régulier du joint de carrelage indispensable #

Le joint de carrelage est le terrain idéal pour les moisissures. Pensez donc à nettoyer régulièrement ces joints avec une brosse souple et du vinaigre blanc pour prévenir leur apparition. Un joint propre et sec élimine les odeurs dans la salle de bain.

Deuxième cause : l’évacuation des eaux usées #

Même s’il est difficile d’y avoir accès, le conduit d’évacuation des eaux usées doit être régulièrement contrôlé pour rester en bon état.

Les erreurs à éviter : jeter des produits hygiéniques, du papier ou des déchets solides dans les toilettes. Nettoyez vos canalisations sans utiliser de produits chimiques qui peuvent aggraver la situation.

La bonde de la douche et du lavabo comme source d’odeurs #

Le siphon doit être vidé régulièrement pour éviter que cheveux, crasse ou autres débris ne soient pris à l’intérieur, ce qui créerait alors une mauvaise odeur.

Troisième cause : le désordre et la saleté #

Une salle de bain mal rangée et sale peut aussi générer des odeurs gênantes.

Les erreurs à éviter : laisser traîner les serviettes humides, entasser ses produits cosmétiques et ne pas nettoyer régulièrement la pièce. Rangez donc tous vos produits, lavez bien le sol et pensez à aérer après chaque utilisation afin de retrouver fraîcheur et propreté.

Bien ranger vos produits dans la salle de bain #

Pour éviter les mauvaises odeurs, pensez à organiser votre salle de bain avec des étagères et des rangements, pour que le désordre ne règne plus.

Faire place nette dans les espaces de rangement #

Il est aussi important d’entretenir et de nettoyer régulièrement les espaces de rangement car ils peuvent retenir des odeurs désagréables ou humides si les produits y sont mal conservés.

Quatrième cause : le linge sale et les serviettes #

Les serviettes humides qui restent longtemps sans sécher dégagent une odeur peu agréable.

Les erreurs à éviter : laisser les serviettes traîner sur le sol ou autres endroits humides. Faites-en sorte de bien les étendre pour qu’elles sèchent rapidement et donc réduire les mauvaises odeurs liées à l’humidité. Lavez-les également régulièrement.

Courber de changer ses serviettes souvent #

Pensez aussi à renouveler votre stock de serviettes pour toujours avoir du linge propre et sec à disposition.

En suivant ces quelques conseils, vous devriez pouvoir dire « Stop aux odeurs de salle de bain : les erreurs à éviter absolument » ! Poursuivez vos efforts d’entretien et d’aération pour retrouver une pièce où il fait bon vivre.