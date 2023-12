Alerte météo : 7 départements en vigilance face à des chutes de pluie importantes

Décembre 2023 s’annonce pluvieux pour certains départements français. Météo France lance une alerte météo et place sept départements en vigilance orange face à des chutes de pluie importantes qui pourraient provoquer de sérieuses inondations.

Cet article vous informe sur la situation et les comportements à adopter pour se protéger.

Météo : Les départements concernés par l’alerte #

Parmi les départements mis en vigilance orange, vous trouverez :

À lire Shampoing à petit prix : le meilleur pour moins de 1€ en supermarché

Le premier groupe de départements #

Ils sont situés dans le sud-ouest de la France. Ce groupe comprend les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales.

Le deuxième groupe de départements #

Ces départements se caractérisent par leur localisation le long de la Loire : le Cher, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret.

Dans ces sept départements, les cumuls de pluie pourraient atteindre jusqu’à 100 millimètres en quelques heures, soit l’équivalent d’un mois de précipitations habituellement constatées durant cette période de l’année.

Bulletin météo : risques liés à ces précipitations importantes #

Selon les prévisions de Météo France, ces importantes chutes de pluie engendreraient un risque de crues. Plusieurs cours d’eau pourraient ainsi sortir de leur lit et provoquer des inondations dans les zones concernées.

À lire Marcher tous les jours : le nombre de kilomètres à parcourir pour une perte de poids élevée

Ces intempéries pourraient également entraîner des glissements de terrain et des coulées de boue, mettant potentiellement en danger les habitants et leurs biens. Enfin, la circulation pourrait se révéler difficile, voire dangereuse, sur certaines routes des départements placés en vigilance orange.

Météo : gestes et comportements à adopter face au risque d’inondation #

Les actions préventives à mettre en œuvre avant l’événement #

Pour être prêt à affronter ce type de situation, il est recommandé de mettre en place une trousse d’urgence contenant notamment une lampe de poche, des piles de rechange, un poste de radio portatif, des vêtements de rechange et de l’eau potable en quantité suffisante.

N’oubliez pas non plus de vérifier régulièrement les ouvertures de votre habitation (portes, fenêtres) afin qu’elles ferment correctement et empêchent autant que possible l’eau de pénétrer à l’intérieur.

À lire Nettoyage de vitres : 11 techniques infaillibles pour un résultat sans traces

Les bons réflexes à adopter pendant l’inondation #

Météo France recommande de rester chez soi lorsqu’on habite dans un département placé en vigilance orange. Si vous devez néanmoins sortir, prenez garde aux inondations et aux chutes de pierre ou d’arbre qui pourraient se produire.

En cas de montée des eaux à proximité de votre domicile, prévenez les secours et mettez-vous en sécurité sur l’étage le plus élevé possible, en emportant avec vous votre trousse d’urgence et vos papiers personnels.

Bulletin météo : évolution de la situation et gestion de crise #

Météo France a lancé une alerte de deux jours, extensible si la situation empire.

Il est recommandé de suivre les bulletins de Météo France et les infos locales.

À lire Économies vestimentaires : l’impact de porter ses vêtements une semaine sans les laver

Les préfectures ont créé des cellules de crise pour gérer cet événement météorologique.

Les services d’urgence et les forces de l’ordre sont prêts à intervenir rapidement.

Ces équipes fourniront assistance et soutien aux victimes des inondations.

Restons attentifs à l’évolution de la situation et respectons les consignes données par les autorités et Météo France.

À lire Polémique avec Stéphane Plaza : réaction face aux accusations de violences conjugales