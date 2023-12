Polémique avec Stéphane Plaza : réaction face aux accusations de violences conjugales

Depuis les révélations de Mediapart en septembre dernier, Stéphane Plaza avait choisi de rester discret. Le 7 décembre, l’animateur vedette d’M6 a finalement pris la parole pour donner sa version des faits suite aux accusations de ses trois ex-compagnes, qui le dépeignent comme un homme violent.

Stéphane Plaza s’exprime enfin sur les allégations contre lui #

Dans un commentaire publié sous une vidéo de son émission « Recherche appartement ou maison », il envoie un message affectueux à ses fans : « Je vous demande d’attendre, comme je le fais moi-même, que justice soit faite pour laver mon honneur », écrit-il. Et de poursuivre : « J’ai la conscience tranquille et continuerai à défendre les droits des femmes. »

Trois ex-partenaires accusent Stéphane Plaza de violences #

C’est à la fin du mois de septembre que Mediapart publiait une enquête et des témoignages de présumées victimes – trois ex-compagnes. Elles ont accusé Stéphane Plaza de violence domestique à plusieurs reprises et déclarent avoir subi de la part de l’animateur humiliation, menaces, violences verbales et physiques. Pour deux d’entre elles, ces allégations sont accompagnées de blessures corporelles.

Des déclarations contestées par l’animateur #

L’une des ex-compagnes de Stéphane Plaza affirme qu’elle a eu trois doigts cassés par l’animateur, tandis qu’une autre dit avoir subi violence, dénigrement et menaces de mort. Elle a également porté plainte. La troisième témoin accuse le présentateur d’avoir proféré des menaces en état d’ébriété. Cependant, Stéphane Plaza nie fermement ces accusations à travers ses avocats qui estiment que Mediapart a donné la parole à trois femmes cherchant à ternir l’image de l’agent immobilier vedette.

Les fans et les proches de Stéphane Plaza le soutiennent #

Malgré ces allégations, Stéphane Plaza bénéficie du soutien de nombreux fans qui lui témoignent leur affection. Certains se sont d’ailleurs exprimés sur les réseaux sociaux pour défendre l’animateur et dénoncer ce qu’ils considèrent comme une calomnie.

Ses amis et collègues le défendent également #

Au sein même de son entourage professionnel, plusieurs personnalités ont pris position en faveur de l’animateur. Ainsi, certains de ses collaborateurs et amis proches continuent à travailler avec lui, n’hésitant pas à prendre sa défense dans les médias ou sur les réseaux sociaux, convaincus de son innocence.

La justice devra trancher #

Au regard des éléments disponibles, il est aujourd’hui difficile de statuer sur le fond de l’affaire. En effet, si les dires de ces trois femmes sont une réalité, ils sont particulièrement graves et il devra répondre de ses actes devant la justice. Si en revanche les faits s’avèrent être infondés, l’animateur aura été victime d’une campagne de dénigrement massive qui aura terni son image publique.

Pour l’instant, Stéphane Plaza espère que la vérité éclatera bientôt #

Il ne reste plus qu’à attendre la décision de la justice pour mettre définitivement un terme à cette affaire qui secoue la star du petit écran. D’ici là, Stéphane Plaza se montre combatif et confiant, soutenant avoir « la conscience tranquille » face à ces accusations. Le dernier mot reviendra aux juges, qui devront déterminer si l’agent immobilier star peut réellement laver son honneur.