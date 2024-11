7 nouveaux films à découvrir cette semaine sur Netflix, Apple TV Plus et plus encore (19-25 Nov.)

7 nouveaux films à ne pas manquer cette semaine sur Netflix, Apple TV Plus et plus encore (du 19 au 25 Nov.)

Tl;dr Netflix propose quatre nouveaux films cette semaine.

« Smile 2 », « The Merry Gentlemen », et « The Piano Lesson » font partie de ces sorties.

Des plateformes comme Apple TV Plus et Hulu proposent également de nouvelles sorties.

Des films pour tous les goûts

Chaque semaine, les plateformes de streaming nous gâtent avec de nouvelles sorties cinématographiques. Cette semaine, c’est Netflix qui se démarque avec quatre nouveaux films pour tous les goûts.

Que vous soyez amateur de drames prestigieux, de films de Noël décalés ou d’aventures animées, la plateforme a de quoi vous satisfaire.

Des choix variés sur Netflix

Les abonnés Netflix sont gâtés avec une sélection variée de films. Parmi les plus attendus, citons « The Piano Lesson », un drame basé sur la pièce d’August Wilson, et « The Merry Gentlemen », une comédie romantique de Noël qui s’inspire clairement de « Magic Mike ».

De son côté, Apple TV Plus présente son drame de guerre « Blitz », tandis que « Alien: Romulus » fait ses débuts sur Hulu, offrant un régal de science-fiction intense pour les fans d’horreur.

Des suites réussies et des récits originaux

Dans le monde des suites d’horreur, « Smile 2 » a su renouveler un concept familier. Ce film offre un récit similaire à son prédécesseur, mais avec un finale choquant qui a laissé les spectateurs de mon cinéma bouche bée.

Dans une veine plus légère, « The Merry Gentlemen » offre une nouvelle perspective sur les films de Noël traditionnels. Ce film, qui met en scène des danseurs masculins, pourrait être un divertissement amusant pour les adultes.

Des films à ne pas manquer

Enfin, ne manquez pas « Alien: Romulus », un reboot de la franchise qui ramène la série à ses racines et rend le Xenomorphe terrifiant une fois de plus. Si vous êtes intéressé par les films de guerre, jetez un œil à « Blitz », qui se concentre sur les bombardements incessants de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, « The Piano Lesson » est une histoire de famille captivante avec un scénario solide et des performances impressionnantes de toute la distribution.

Que vous soyez abonné à Netflix, Hulu ou Apple TV Plus, il y a de quoi satisfaire tous les goûts et tous les âges cette semaine. Alors, choisissez votre film préféré et préparez le pop-corn !