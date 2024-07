32e édition des Vieilles Charrues entre conflits avec la Ville et menaces d’expatriation

Le festival, dont l'édition 2024 débute ce jeudi, a bien failli ne pas connaître de suite suite à un différend entre les organisateurs et la ville de Carhaix. Cependant, une 33e édition a bel et bien été confirmée, même si aucun détail supplémentaire n'a été précisé. Et toi, que pense-tu de cette situation?

Le festival fait face à une nouvelle taxe municipale sur l’occupation des terrains.

Une médiation est entamée pour résoudre le conflit.

David Guetta donne le coup d’envoi à la 32e édition des Vieilles Charrues

Dans les vastes prairies de Kerampuilh à Carhaix, le très attendu 32e festival des Vieilles Charrues prend son envol. Des groupes tels que Gossip, L’Impératrice ou Cerrone, et bien sûr, le célèbre David Guetta, se produisent pour ce qui est décrit comme l’un des plus grands festivals du pays.

Une ombre politique plane sur le festival

Toutefois, la musique et l’enchantement ne suffisent plus à masquer un contexte politique tendu qui a fait les gros titres ces dernières semaines. Au centre de ce tumulte se trouve une nouvelle taxe municipale, exigeant du festival plusieurs centaines de milliers d’euros pour l’occupation des terrains de la ville.

Briser l’impasse : Réclamations et conflits

L’instigateur de cette taxe, Christian Troadec, maire de Carhaix et cofondateur du festival, a vu les tensions monter avec les organisateurs. Il ne s’arrête pas là; la municipalité réclame également la réduction de la taille du camping, crucial pour le festival, et l’acquisition préalable d’un bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la direction du festival.

En réponse à ces nouvelles difficultés, une réunion de médiation a eu lieu le 10 juillet, réunissant des acteurs clés, dont le maire de Carhaix, la présidence de la région et du département, ainsi que le préfet du Finistère, Alain Espinasse.

Un premier pas vers la résolution

En dépit de l’absence de détails précis, ce dernier a confirmé que “Tout le monde est d’accord pour que le festival des Vieilles Charrues reste à Carhaix“, ajoutant que des solutions étaient en cours d’élaboration. Une nouvelle réunion se tiendra le 15 octobre, alimentant l’espoir d’une collaboration continue pour assurer l’avenir du festival.